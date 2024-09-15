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    ЦСКА объявил об уходе Давилы – игрок сам выкупил себя

    Нападающий Виктор Давила покинул ЦСКА. Игрок продолжит карьеру в Мексике – в «Америке».

    «Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» – написали москвичи.

    «Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 миллиона евро: «армейцы» также получат 500 тысяч евро бонусами от Виктора, если он выполнит определенные условия в Мексике. 20% от следующей продажи чилийца из «Америки» в другой клуб также застрахованы дополнительными договорами», – сообщил детали инсайдер Иван Карпов.

    Upd: самовыкуп – это когда футболист самостоятельно выкупает себя у клуба. Либо по фиксированной сумме, прописанный в договоре – либо по договоренности сторон.

    • Ранее футболист уже выступал в чемпионате Мексики за «Леон», «Пачуку» и «Некаксу».
    • 26-летний Давила в этом сезоне провел за ЦСКА 6 матчей, отдал 2 голевые передачи.
    • Виктор играет за сборную Чили.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    15.09.2024 19:17
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    Комментарии (4)
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    shurik45
    1726424168
    Витьку удачи и успехов в карьере , и спасибо за качественную проделанную работу.
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    7:1
    1726428751
    у нас дриусси так уходил. дал 10 лямов, которые ему выдали американцы ну типа самовыкуп. хотя все всё понимают. но я в этих агентских делах не шарю, почему так выгоднее - но, видимо, выгоднее.
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    neim
    1726431538
    Быстро он овса наелся в конюшне. Или обидели чем ?
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