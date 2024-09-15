ЦСКА объявил об уходе Давилы – игрок сам выкупил себя

Нападающий Виктор Давила покинул ЦСКА. Игрок продолжит карьеру в Мексике – в «Америке».

«Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» – написали москвичи.

«Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 миллиона евро: «армейцы» также получат 500 тысяч евро бонусами от Виктора, если он выполнит определенные условия в Мексике. 20% от следующей продажи чилийца из «Америки» в другой клуб также застрахованы дополнительными договорами», – сообщил детали инсайдер Иван Карпов.

Upd: самовыкуп – это когда футболист самостоятельно выкупает себя у клуба. Либо по фиксированной сумме, прописанный в договоре – либо по договоренности сторон.

Ранее футболист уже выступал в чемпионате Мексики за «Леон», «Пачуку» и «Некаксу».

26-летний Давила в этом сезоне провел за ЦСКА 6 матчей, отдал 2 голевые передачи.

Виктор играет за сборную Чили.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!