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    Давила оценил свой гол «Балтике» ударом через себя

    Форвард ЦСКА Виктор Давила высказался о своем голе «Балтике» (1:0) в кубковом матче. Чилиец забил в первом тайме ударом через себя.

    «Я забивал красивые голы, но этот поставлю номером один в своeм рейтинге. Когда ты играешь нападающим, то должен принять решение в доли секунды, у тебя просто нет времени. Когда я увидел, что мяч приближается ко мне, я принял единственное решение, других опций не было. Таким образом, через себя пробил. В чилийском стиле.

    На самом деле очень доволен результатом команды, что она победила. Конечно, доволен своим голом, но рад, что мы выиграли в непростом матче. Нам предстоит ответный матч, но тут мы добились очень необходимого победного результата. Мой гол оказался триумфальным, это очень важно. Мы сюда приехали за победой», – сказал Давила.

    • ЦСКА купил Давилу летом за 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне у Виктора 20 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
    • Впереди у ЦСКА матч РПЛ с «Факелом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 21:10
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    Комментарии (1)
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    Sergey-Martinov-yandex
    1712260999
    Гол- красавец! Давиле-респект, продолжай
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