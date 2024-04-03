Давила оценил свой гол «Балтике» ударом через себя

Форвард ЦСКА Виктор Давила высказался о своем голе «Балтике» (1:0) в кубковом матче. Чилиец забил в первом тайме ударом через себя.

«Я забивал красивые голы, но этот поставлю номером один в своeм рейтинге. Когда ты играешь нападающим, то должен принять решение в доли секунды, у тебя просто нет времени. Когда я увидел, что мяч приближается ко мне, я принял единственное решение, других опций не было. Таким образом, через себя пробил. В чилийском стиле.

На самом деле очень доволен результатом команды, что она победила. Конечно, доволен своим голом, но рад, что мы выиграли в непростом матче. Нам предстоит ответный матч, но тут мы добились очень необходимого победного результата. Мой гол оказался триумфальным, это очень важно. Мы сюда приехали за победой», – сказал Давила.