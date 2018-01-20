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  • Американец Донован возобновил карьеру в Мексике и сказал, что не верит в «стену Трампа»

Американец Донован возобновил карьеру в Мексике и сказал, что не верит в «стену Трампа»

20 января 2018, 01:49
1

35-летний американец Лэндон Донован подписал контракт с мексиканским «Леоном».

Предыдущим клубом полузащитника был «Лос-Анджелес Гэлакси», по ходу пяти лет выступления за который он дважды приостанавливал карьеру; последний раз – в январе 2017 года.

«Как я уже писал в твиттере, я не верю в стены (о желании действующего президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, высказанном во время республиканских дебатов в ноябре 2015 года – прим. «Бомбардир»).

В детстве я начинал играть в футбол с мексиканцами и всегда мечтал выступать здесь. И вот я здесь, чтобы добыть чемпионство», – сказал Донован на презентации.

25 января 2017 года – на пятый день в должности президента – Трамп подписал указы об охране и иммиграции, один из которых предусматривает строительство стены. По последним данным, стоимость объекта составит 20 миллиардов долларов.

За 19 лет профессиональной карьеры Донован также играл за «Байер», «Баварию» и «Эвертон». В составе сборной США он принял участие в 14 международных турнирах, включая три чемпионата мира.

Донован является лучшим бомбардиром в истории сборной, а также рекордсменом MLS по голам и результативным передачам.

Источник: Twitter
США. МЛС Леон
Комментарии (1)
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Черкизовский Кот
1517255092
Легенда!!! Обидно, что не взяли в Бразилию. Мог бы сыграть на 4 Мундиалях.
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