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Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА

21 августа 2023, 09:57
2

Нападающий «Леона» Виктор Давила в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

25-летний футболист уже попрощался с мексиканским клубом в соцсетях.

Также чилиец выложил в сторис фото из самолета.

Сообщалось, что ЦСКА перечислил 5 миллионов долларов форварду, чтобы он выкупил свой контракт у «Леона» в обход санкций.

  • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
  • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
  • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

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Источник: ADN Radio Chile
Россия. Премьер-лига ЦСКА Леон Давила Виктор
Комментарии (2)
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E5
1692608066
давай скорее! а то Зе еще что нить удумает...
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АЛЕКС 58
1692625121
Странные самолёты сейчас. Пацан из Пахтакора уже пешком добрался,а Давила только взлетать собрался...К 10 туру долетит?
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