Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА

Нападающий «Леона» Виктор Давила в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

25-летний футболист уже попрощался с мексиканским клубом в соцсетях.

Также чилиец выложил в сторис фото из самолета.

Сообщалось, что ЦСКА перечислил 5 миллионов долларов форварду, чтобы он выкупил свой контракт у «Леона» в обход санкций.