Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА

Нападающий «Леона» Виктор Давила в ближайшее время присоединится к ЦСКА.
25-летний футболист уже попрощался с мексиканским клубом в соцсетях.
Также чилиец выложил в сторис фото из самолета.
Сообщалось, что ЦСКА перечислил 5 миллионов долларов форварду, чтобы он выкупил свой контракт у «Леона» в обход санкций.
- Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
- Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
- Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.
Источник: ADN Radio Chile