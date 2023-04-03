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    В Мексике арбитр ударил футболиста ногой в пах: ему грозит пожизненное отстранение

    Скандалом завершился матч «Америка»«Леон» (2:2) в 13-м туре чемпионата Мексики.

    Судья Фернандо Эрнандес Гомес во втором тайме ударил футболиста коленом в пах.

    Пострадавшим оказался Лукас Ромеро. Чем он спровоцировал такую агрессию арбитра в свой адрес, пока неизвестно.

    Федерация футбола Мексики уже расследует обстоятельства произошедшего.

    Рефери точно будет наказан. Самый худший для него сценарий – пожизненное отстранение от работы.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3856

      fakeid 3 апреля, 13:39

      был бы игрок спартачом - ничего не почувствовал бы по причине отсутствия. гы-гы.

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      Рейтинг: +404

      dragoff 3 апреля, 11:09

      Ну там видно, что игрок пнул его первым

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