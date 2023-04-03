В Мексике арбитр ударил футболиста ногой в пах: ему грозит пожизненное отстранение

был бы игрок спартачом - ничего не почувствовал бы по причине отсутствия. гы-гы.
Скандалом завершился матч «Америка» – «Леон» (2:2) в 13-м туре чемпионата Мексики.
Судья Фернандо Эрнандес Гомес во втором тайме ударил футболиста коленом в пах.
Пострадавшим оказался Лукас Ромеро. Чем он спровоцировал такую агрессию арбитра в свой адрес, пока неизвестно.
Федерация футбола Мексики уже расследует обстоятельства произошедшего.
Рефери точно будет наказан. Самый худший для него сценарий – пожизненное отстранение от работы.