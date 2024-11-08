Мексиканский рекордсмен ЧМ объявил о завершении карьеры

Андрес Гуардадо решил закончить профессиональную карьеру в 38 лет.

Вероятно, прощальный матч полузащитника «Леона» состоится в воскресенье против «Монтеррея».

«Я хотел бы публично объявить о своем решении покинуть футбол в конце этого сезона и завершить профессиональную карьеру после 19 лет.

Хочу поблагодарить [президента «Леона»] Хесуса Мартинеса, который дал мне возможность завершить карьеру в Мексике. Я знаю, что все сложилось не так, как мы хотели, но я горжусь причастностью к этому клубу.

У нас еще остается небольшая надежда сыграть в плей-ин, надеюсь, что это произойдет, но если нет, то воскресный матч станет последним в моей карьере.

Я ухожу с благодарностью и гордостью за все, чего я смог достичь, за то, что исполнил свою мечту», – написал Гуардадо в соцсетях.

Мексиканец сыграл на пяти чемпионатах мира – это рекорд (делит с другими футболистами).

В Европе хавбек выступал за «Депортиво», «Валенсию», «Бетис», «Байер» и ПСВ.

Гуардадо провел 180 матчей за сборную Мексики и стал рекордсменом по этому показателю.

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