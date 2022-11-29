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    Капитан сборной Мексики вступился за Месси: «Я тоже бросил футболку Лео на пол»

    Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо заступился за нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому угрожал боксер Сауль Альварес.

    Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

    «Канело не знает, что такое раздевалка. То, что он сказал, — ерунда.

    Тот, кто никогда не был в футбольной раздевалке, не поймет. Это нормальная ситуация для обслуживающего персонала. Все, что на полу, нужно стирать. Я также бросил футболку Лео на пол, чтобы они постирали ее для меня», — приводит слова Гуардадо TN.

    • Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Месси забил гол и сделал ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66591

      portero 1 час назад

      Ну наконец-то, адекватный мексиканский парень разъяснил ситуёвину!!!!!

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