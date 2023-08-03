Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе

    Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе

    Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что футболист сам выкупит контракт у мексиканского клуба за отступные в размере 5 миллионов долларов.

    «Рубли в России конвертируются в дирхамы и отправляются в ОАЭ. Там они переводятся в евро и движутся в Венесуэлу, где их принимает агентство Эвертон-де-Винья. Далее деньги уже в долларах летят в Чили и следом в Мексику.

    Процессы это небыстрые, бабки должны пройти через несколько юрисдикций и конвертаций. Все это нужно застраховать с помощью договоров, которые призваны нивелировать риски.

    Чтобы вы понимали, на этот длинный перевод денег нужно аж восемь соглашений. Но процесс запущен, и он успешно движется к цели. И несмотря на все преграды Виктор сможет выкупить себя за 5 миллионов долларов уже на этой неделе.

    Далее он похожим неадекватным маршрутом отправится в Россию, где подпишет контракт с ЦСКА на четыре года. Медосмотр Давила уже прошел в Чили при контроле красно-синих врачей, здоров он как конь. Но принять участия в матче с «Локомотивом», понятное дело, не сможет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
    • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
    • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

    Новости по теме
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    «Оренбург» работает над арендой нападающего ЦСКА
    Заболотный извинился за чудовищный промах в матче с «Факелом» 6
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 14:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 3 августа, 19:54

      А кого задавила эта Давила?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 3 августа, 15:51

      длинная цепочка не проще ли дать ему здесь чемодан наличными

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry > alefreddy 3 августа, 17:35

      для Вани Карпова это было бы слишком простым решением проблемы "перевода" наличных долларов...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 15:16

      заДавит всех этот Виктор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат 3 августа, 15:01

      По-моему эти инсайдеры совсем уже заврались и ничего не соображают. Ну на хрена рубли в России конвертировать в дирхамы и отправлять в ОАЭ? На хрена переводить их там в евро и двигать в Венесуэлу, чтобы их там принимало агентство Ливерпуль-де-******? На хрена далее деньги уже в долларах посылать в Чили и следом в Мексику? Ведь игрок сам выкупает свой контракт у мексиканского клуба, и ЦСКА не надо платить этому клубу никаких дирхамов и никаких долларов. Вот прилетит этот чилиец в Россию, и ему надо будет отдать то, что он потратил на свой выкуп. А если он хочет получить эти деньги на свой счет вне России, то уж всяко не в Мексике, а в Чили. Короче, очередной бред от Ивана Карпова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 14:38

      ...из рабства????
      мать вашу ж, , журнашлисты!!! "Выкупит свой контракт", но, млять, не себя же!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 