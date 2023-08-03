Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе

Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что футболист сам выкупит контракт у мексиканского клуба за отступные в размере 5 миллионов долларов.

«Рубли в России конвертируются в дирхамы и отправляются в ОАЭ. Там они переводятся в евро и движутся в Венесуэлу, где их принимает агентство Эвертон-де-Винья. Далее деньги уже в долларах летят в Чили и следом в Мексику.

Процессы это небыстрые, бабки должны пройти через несколько юрисдикций и конвертаций. Все это нужно застраховать с помощью договоров, которые призваны нивелировать риски.

Чтобы вы понимали, на этот длинный перевод денег нужно аж восемь соглашений. Но процесс запущен, и он успешно движется к цели. И несмотря на все преграды Виктор сможет выкупить себя за 5 миллионов долларов уже на этой неделе.

Далее он похожим неадекватным маршрутом отправится в Россию, где подпишет контракт с ЦСКА на четыре года. Медосмотр Давила уже прошел в Чили при контроле красно-синих врачей, здоров он как конь. Но принять участия в матче с «Локомотивом», понятное дело, не сможет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.