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  • Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе

Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе

3 августа 2023, 14:25
6

Нападающий «Леона» Виктор Давила продолжит карьеру в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что футболист сам выкупит контракт у мексиканского клуба за отступные в размере 5 миллионов долларов.

«Рубли в России конвертируются в дирхамы и отправляются в ОАЭ. Там они переводятся в евро и движутся в Венесуэлу, где их принимает агентство Эвертон-де-Винья. Далее деньги уже в долларах летят в Чили и следом в Мексику.

Процессы это небыстрые, бабки должны пройти через несколько юрисдикций и конвертаций. Все это нужно застраховать с помощью договоров, которые призваны нивелировать риски.

Чтобы вы понимали, на этот длинный перевод денег нужно аж восемь соглашений. Но процесс запущен, и он успешно движется к цели. И несмотря на все преграды Виктор сможет выкупить себя за 5 миллионов долларов уже на этой неделе.

Далее он похожим неадекватным маршрутом отправится в Россию, где подпишет контракт с ЦСКА на четыре года. Медосмотр Давила уже прошел в Чили при контроле красно-синих врачей, здоров он как конь. Но принять участия в матче с «Локомотивом», понятное дело, не сможет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

  • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
  • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
  • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Леон ЦСКА Давила Виктор
Комментарии (6)
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odessakmv
1691062711
...из рабства???? мать вашу ж, , журнашлисты!!! "Выкупит свой контракт", но, млять, не себя же!!!!!!
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Вомбат
1691064092
По-моему эти инсайдеры совсем уже заврались и ничего не соображают. Ну на хрена рубли в России конвертировать в дирхамы и отправлять в ОАЭ? На хрена переводить их там в евро и двигать в Венесуэлу, чтобы их там принимало агентство Ливерпуль-де-******? На хрена далее деньги уже в долларах посылать в Чили и следом в Мексику? Ведь игрок сам выкупает свой контракт у мексиканского клуба, и ЦСКА не надо платить этому клубу никаких дирхамов и никаких долларов. Вот прилетит этот чилиец в Россию, и ему надо будет отдать то, что он потратил на свой выкуп. А если он хочет получить эти деньги на свой счет вне России, то уж всяко не в Мексике, а в Чили. Короче, очередной бред от Ивана Карпова.
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Garrincha58
1691064978
заДавит всех этот Виктор
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alefreddy
1691067089
длинная цепочка не проще ли дать ему здесь чемодан наличными
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Fialet
1691081648
А кого задавила эта Давила?
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