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  • «Барселона» просила ФИФА включить ее в число участников клубного ЧМ-2025

«Барселона» просила ФИФА включить ее в число участников клубного ЧМ-2025

Вчера, 21:36
6

«Барселона» обращалсь в ФИФА с просьбой добавить ее в число участников клубного чемпионата мира-2025 вместо отстраненного от выступлений «Леона». Однако Международная федерация футбола отклонила запрос испанского клуба и предпочла сохранить освободившееся место за командой из страны зоны КОНКАКАФ.

«Леон» был отстранен от клубного чемпионата мира из-за правила, которое не позволяет выступать в одном соревновании командам, имеющим одних владельцев. «Леон» и «Пачука», который принимает участие в КЧМ, имеют одного владельца.

В итоге свободное место на турнире получил «Лос-Анджелес», обыгравший в стыковом матче «Америку» из Мехико.

  • «Барселона» не смогла пройти отбор на турнир, так как от Испании на него квалифицировались «Реал», победивший в Лиге чемпионов в 2022 и 2024 годах, и «Атлетико», оказавшийся в рейтинге выше каталонцев.
  • Клубный чемпионат мира-2025 впервые проходит летом и с участием 32 команд.

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Источник: Goal
Клубный чемпионат мира Барселона Леон
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Комментарии (6)
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позор
1750012955
лучше бы свинохвостых заявили! так бы об их позоре узнали в планетарном масштабе, а не континентальном!
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кайрос
1750014166
Однако Международная федерация футбола отклонила запрос испанского клуба ==== Ну и чо ?Себя же посмешищем выставили...В Клубном чемпионате мира,--есть любительский клуб «Окленд Сити»...А Барселоны и Ливерпуля нет. И это в турнире где выявляют лучший клуб мира.
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САНЁК17
1750051237
Барсе совсем совесть потерял, то дайте игрока подписать, то включайте нас в КЧМ,они думают им все можно только умоляй?
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