«Барселона» просила ФИФА включить ее в число участников клубного ЧМ-2025

«Барселона» обращалсь в ФИФА с просьбой добавить ее в число участников клубного чемпионата мира-2025 вместо отстраненного от выступлений «Леона». Однако Международная федерация футбола отклонила запрос испанского клуба и предпочла сохранить освободившееся место за командой из страны зоны КОНКАКАФ.

«Леон» был отстранен от клубного чемпионата мира из-за правила, которое не позволяет выступать в одном соревновании командам, имеющим одних владельцев. «Леон» и «Пачука», который принимает участие в КЧМ, имеют одного владельца.

В итоге свободное место на турнире получил «Лос-Анджелес», обыгравший в стыковом матче «Америку» из Мехико.