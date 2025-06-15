«Барселона» просила ФИФА включить ее в число участников клубного ЧМ-2025

«Барселона» обращалсь в ФИФА с просьбой добавить ее в число участников клубного чемпионата мира-2025 вместо отстраненного от выступлений «Леона». Однако Международная федерация футбола отклонила запрос испанского клуба и предпочла сохранить освободившееся место за командой из страны зоны КОНКАКАФ.
«Леон» был отстранен от клубного чемпионата мира из-за правила, которое не позволяет выступать в одном соревновании командам, имеющим одних владельцев. «Леон» и «Пачука», который принимает участие в КЧМ, имеют одного владельца.
В итоге свободное место на турнире получил «Лос-Анджелес», обыгравший в стыковом матче «Америку» из Мехико.
- «Барселона» не смогла пройти отбор на турнир, так как от Испании на него квалифицировались «Реал», победивший в Лиге чемпионов в 2022 и 2024 годах, и «Атлетико», оказавшийся в рейтинге выше каталонцев.
- Клубный чемпионат мира-2025 впервые проходит летом и с участием 32 команд.
Источник: Goal