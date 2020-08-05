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«Локомотив» подтвердил уход Фарфана

5 августа 2020, 17:55
8

«Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Перуанец последний раз появится на «РЖД Арене» во время встречи с болельщиками 8 августа.

«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король!» – сказано в сообщении клуба в твиттере.

Как сообщал Metaratings, «Локомотив» не предложил Фарфану новый контракт из-за нового лимита на легионеров.

  • Футболист перешел в столичный клуб в 2017 году.
  • Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.

Источник: Твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1596639625
Мне интересно теперь кто будет играть в атаке, хотя срать клуб умер пока Палыч не придет и не вытащит клуб опять из гавна
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PAREVG.
1596639819
Удачи Джефф, ты оставил хороший след в истории Локомотива.
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Ивантеевец
1596640394
Лучше бы Кокорин в Локо перешел. Наверняка про уход Фарфана было заранее известно. Если его переход в стан железнодорожников был заблокирован свыше и не футбольными властями, тогда нашему пиз..ц. Саша, конечно, не подарок, со своими залетами, но под ЛЧ мог бы пригодится. Это личное мнение.
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Ганнибал Лектор
1596641488
Зато покупают никакущего Камано.
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Черкизовский Кот
1596646403
Палыч, Ману и Джефф - главные творцы чемпионства Локо. Теперь в команде не осталось никого из них.
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balam
1596652307
грузоид жжет.прямо позор какой то
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glofoffswodush
1596654195
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------- https://bit.vodka/seks
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zigbert
1596655204
А мог бы еще пригодится Локомотиву.
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