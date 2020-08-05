«Локомотив» подтвердил уход Фарфана

«Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.
Перуанец последний раз появится на «РЖД Арене» во время встречи с болельщиками 8 августа.
«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король!» – сказано в сообщении клуба в твиттере.
Как сообщал Metaratings, «Локомотив» не предложил Фарфану новый контракт из-за нового лимита на легионеров.
- Футболист перешел в столичный клуб в 2017 году.
- Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.
twit text — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 5, 2020
Источник: Твиттер «Локомотива»