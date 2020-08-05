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    «Локомотив» подтвердил уход Фарфана

    «Локомотив» не стал продлевать контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

    Перуанец последний раз появится на «РЖД Арене» во время встречи с болельщиками 8 августа.

    «Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король!» – сказано в сообщении клуба в твиттере.

    Как сообщал Metaratings, «Локомотив» не предложил Фарфану новый контракт из-за нового лимита на легионеров.

    • Футболист перешел в столичный клуб в 2017 году.
    • Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.

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    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1454

      Питерский князь 11 минут назад

      Как-будто Месси ушел из нашего РПЛ.
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +660

      Ивантеевец 17 минут назад

      Лучше бы Кокорин в Локо перешел. Наверняка про уход Фарфана было заранее известно. Если его переход в стан железнодорожников был заблокирован свыше и не футбольными властями, тогда нашему пиз..ц. Саша, конечно, не подарок, со своими залетами, но под ЛЧ мог бы пригодится. Это личное мнение.

      1
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      Рейтинг: +1454

      Питерский князь > Ивантеевец 13 минут назад

      Локо или ЦСКА, на куй СпартаГ?
      Он даже в Евро не заигран!
      Как известно, кто деньги платит, перед тем Кокорин и штаны спускает.
      =))))

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      Рейтинг: +1104

      PAREVG. 26 минут назад

      Удачи Джефф, ты оставил хороший след в истории Локомотива.

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      Рейтинг: +9122

      Skull_Boy 30 минут назад

      Мне интересно теперь кто будет играть в атаке, хотя срать клуб умер пока Палыч не придет и не вытащит клуб опять из гавна

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      Рейтинг: +10696

      silver29 30 минут назад

      Палыч был машинистом, Фарфан двигателем тянувшим эту команду, теперь без них это дрезина с кучкой проводниц (((.

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