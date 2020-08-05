Metaratings: «Локомотив» не стал предлагать Фарфану новый контракт из-за лимита на легионеров

Форвард Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива», сообщает Metaratings.

Руководство клуба обещало перуанцу подписать с ним соглашение до конца 2020 года с понижением зарплаты. Тем не менее сегодня нападающему сообщили, что «Локомотив» не будет продлевать с ним контракт из-за нового лимита на легионеров.

«Спорт Экспресс» писал, что столичный клуб предложил игроку новый контракт с сокращением зарплаты более чем в два раза.