Metaratings: «Локомотив» не стал предлагать Фарфану новый контракт из-за лимита на легионеров

Форвард Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива», сообщает Metaratings.
Руководство клуба обещало перуанцу подписать с ним соглашение до конца 2020 года с понижением зарплаты. Тем не менее сегодня нападающему сообщили, что «Локомотив» не будет продлевать с ним контракт из-за нового лимита на легионеров.
«Спорт Экспресс» писал, что столичный клуб предложил игроку новый контракт с сокращением зарплаты более чем в два раза.
- Фарфан перешел в столичный клуб в 2017 году.
- Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.
Источник: Metaratings
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