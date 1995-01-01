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    Metaratings: «Локомотив» не стал предлагать Фарфану новый контракт из-за лимита на легионеров

    Форвард Джефферсон Фарфан покинул расположение «Локомотива», сообщает Metaratings.

    Руководство клуба обещало перуанцу подписать с ним соглашение до конца 2020 года с понижением зарплаты. Тем не менее сегодня нападающему сообщили, что «Локомотив» не будет продлевать с ним контракт из-за нового лимита на легионеров.

    «Спорт Экспресс» писал, что столичный клуб предложил игроку новый контракт с сокращением зарплаты более чем в два раза.

    • Фарфан перешел в столичный клуб в 2017 году.
    • Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1104

      PAREVG. 38 минут назад

      Уж лучше бы продлили соглашение с Джефом, чем покупать Камано...

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