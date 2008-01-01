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    Фарфан вылечился от коронавируса

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого в середине мая обнаружили коронавирус, уже здоров.

    Сейчас футболист проходит тесты, чтобы получить разрешение вернуться к тренировкам.

    «Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы московского клуба.

    • Перуанец стал первым игроком из РПЛ, заболевшим COVID-19.
    • 35-летний форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.
    • Контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня.

    Источник: ТАСС

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