Фарфан вылечился от коронавируса

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого в середине мая обнаружили коронавирус, уже здоров.
Сейчас футболист проходит тесты, чтобы получить разрешение вернуться к тренировкам.
«Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы московского клуба.
- Перуанец стал первым игроком из РПЛ, заболевшим COVID-19.
- 35-летний форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.
- Контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня.
Источник: ТАСС