Фарфан вылечился от коронавируса

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого в середине мая обнаружили коронавирус, уже здоров.

Сейчас футболист проходит тесты, чтобы получить разрешение вернуться к тренировкам.

«Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы московского клуба.