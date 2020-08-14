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  • Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»

Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»

14 августа 2020, 12:48
10

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Джефферсона Фарфана из московского клуба и о последней встрече болельщиков с командой.

– Вы написали в инстаграме, провожая Фарфана: «Джеф, не обижайся, им и Хвича не подошел». Руководство «Локомотива», однако, тоже сожалеет об уходе Кварацхелии. Василий Кикнадзе сказал в интервью «СЭ»: «Увели». Кто его отдал на самом деле?

– Если увели, значит, менеджмент плохо сделал свою работу. Хвича должен был остаться, но в совете директоров, насколько я знаю, мнения разделились. Почему – вопрос не ко мне. Купили узбека Жалолиддинова, который обошелся дороже Хвичи, и клуб в одну секунду потерял 10 миллионов евро. За Хвичу уже сейчас дали бы такие деньги. Агент его тоже был не против, потом все резко изменилось. Почему? Пусть расскажут те, кто за это в ответе.

– На встрече с болельщиками, например?

– Там и надо объяснять свои решения, среди которых, правда, не видно положительных. Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто, и ничего не решают – это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться, причем за каждого, это неравнодушные люди со всей нашей страны. Объяснять им трудности, объективные и субъективные, ведь болельщики ждут правильных и честных решений. Но вместо этого получают «фак».

Во-вторых, «спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу» – это что, позиция руководителя? Люди пришли услышать в первую очередь тебя, потому что накопились вопросы. Например, по Самохвалову. Перед подписанием контракта каждый игрок обязан пройти обследование. Проходил или нет? Результаты обследования должен знать тренер, чтобы составить программу работы игрока или запретить ему заниматься спортом. Знал или нет? Почему семья погибшего не получила страховку и той помощи, на которую рассчитывала? Люди хотят знать правду, и когда не получают ответов, вправе подозревать что угодно.

– Кажется, это и происходит.

– Мещеряков скажет: «Не надо раскачивать лодку». Но как можно не понимать, что раздражена большая группа людей, которые приходят на стадион за позитивом, за радостью. Они не кричали с первого дня назначения: «Кикнадзе и Мещеряков, вон из клуба!». Они ждали действий. И дождались. Теперь кричат. Так объясните свои поступки, иначе отвернутся не только трибуны – спонсоры. Тысячи болельщиков, лишенных надежды, – не шутка.

  • На встрече болельщиков с командой Кикнадзе заявил: «Можете ухать, кричать и визжать что хотите. Я не уйду из клуба», а также назвал влияние на клуб «несущественным».
  • Семин покинул клуб летом после завершения контракта.
  • «Локомотив» на тот момент шел на втором месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (10)
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Mr.Boombastic
1597398896
Не такие уж и большие)
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PAREVG.
1597399661
Все верно, грызун с хохлом должны объяснить свои действия, а потом уйти в отставку. Еще лучше, если их действиями займется прокуратура, я думаю что начиная от Мурило, и по настоящее время, все трансферы, были совершены по завышенным ценам, и с откатами.
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vka1970
1597400329
Прав Палыч.Абсолютно.За свои слова и действия Кинкадзе и Мещерякову придётся отвечать.Рано или поздно, но придётся.Не доводите людей до греха....
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Хейтер Аларм
1597400748
Вот дизьте меня сколько хотите, но меня уже з#ипал этот Семин и болельщики. Ну уволили тебя, ну неделю поныл, ну другую, а этот уже 2 месяца замолкнуть не может. Вроде Локо для него родной клуб, че ж он разлагает его своими словами и подстрекает болельщиков идти против клуба? Этот старик ведет себя недостойно, далеко не по своему возрасту, а как малый капризный ребенок, у которого отобрали конфету. И болельщики тоже дебилы:уволили вашего любимчика, но зачем тут какие то бойкоты и травлю клуба устраивать, в частности, Кикнадзе. Поставили б себя на его место: нахрена ему такой капризный тренер( да и кому такой нужен) как Палыч, он не дает клубу нормально функционировать - упирается во всем - этот игрок ему не нужен, Миранчука не продам, это делайте так, это - сяк. Он считал, что самый значимый в клубе и может всем указывать, но ему быстро показали обратное. Узнать, насколько это было правильное решение, можно будет только через полгода-год, но нет, мы сейчас будем бросаться на клуб из за Семина, оскорблять директора, игнорить матчи - это не болельщики, а сепаратисты, которым лишь бы кого то погнобить. Дайте Кикнадзе и Николичу поработать, но сейчас Вы не имеете право оскорблять их, так как результаты сейчас адекватные!
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RJM555
1597406120
Достойно тренировал......надо и достойно уйти в этом и заключается мудрость человека в возрасте, а клуб разберется как это было до Семина так и после......
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Красногорск_Фан
1597408983
Юрий Палыч прав. Для тех кто не в теме немного расшифрую его слова. 1) При Мещерякове и Кикнадзе не было заключено ни одного спонсорского контракта. Это факт. Получать деньги от РЖД - это по умолчанию. От Болельщиков - Кикназде публично заявил, что это не деньги. Бонусы за выход в еврокубки заслуга тренера (ов). Так Палыч и говорит - в чем заслуга этих ребят финансовая. В чем можно померять результаты их активности. 2) ТОП руководство клубов обязано соблюдать разного вида этические кодексы. И спортивные и международные. Как пример, этический кодекс PMI (PMI Code of Ethics and Professional Conduct). По которому учатся многие управленцы в мире. В нем четко написано - нельзя проявлять неуважение даже если тебя провоцируют. Если ты профессионал. Поведение Кикнадзе на встрече с болельщиками не профессионально. 3) Трансферная политика не внятная. Последние приобретения очень странные. Удачи ЛОКО в этом сезоне. Она понадобится. Николич не совершил явных провалов пока, но отношение к ЮП и болельщикам конечно хамское.
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