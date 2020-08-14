Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Джефферсона Фарфана из московского клуба и о последней встрече болельщиков с командой.

– Вы написали в инстаграме, провожая Фарфана: «Джеф, не обижайся, им и Хвича не подошел». Руководство «Локомотива», однако, тоже сожалеет об уходе Кварацхелии. Василий Кикнадзе сказал в интервью «СЭ»: «Увели». Кто его отдал на самом деле?

– Если увели, значит, менеджмент плохо сделал свою работу. Хвича должен был остаться, но в совете директоров, насколько я знаю, мнения разделились. Почему – вопрос не ко мне. Купили узбека Жалолиддинова, который обошелся дороже Хвичи, и клуб в одну секунду потерял 10 миллионов евро. За Хвичу уже сейчас дали бы такие деньги. Агент его тоже был не против, потом все резко изменилось. Почему? Пусть расскажут те, кто за это в ответе.

– На встрече с болельщиками, например?

– Там и надо объяснять свои решения, среди которых, правда, не видно положительных. Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто, и ничего не решают – это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться, причем за каждого, это неравнодушные люди со всей нашей страны. Объяснять им трудности, объективные и субъективные, ведь болельщики ждут правильных и честных решений. Но вместо этого получают «фак».

Во-вторых, «спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу» – это что, позиция руководителя? Люди пришли услышать в первую очередь тебя, потому что накопились вопросы. Например, по Самохвалову. Перед подписанием контракта каждый игрок обязан пройти обследование. Проходил или нет? Результаты обследования должен знать тренер, чтобы составить программу работы игрока или запретить ему заниматься спортом. Знал или нет? Почему семья погибшего не получила страховку и той помощи, на которую рассчитывала? Люди хотят знать правду, и когда не получают ответов, вправе подозревать что угодно.

– Кажется, это и происходит.

– Мещеряков скажет: «Не надо раскачивать лодку». Но как можно не понимать, что раздражена большая группа людей, которые приходят на стадион за позитивом, за радостью. Они не кричали с первого дня назначения: «Кикнадзе и Мещеряков, вон из клуба!». Они ждали действий. И дождались. Теперь кричат. Так объясните свои поступки, иначе отвернутся не только трибуны – спонсоры. Тысячи болельщиков, лишенных надежды, – не шутка.