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    Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья голова меньше болела»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Перуанец обратил внимание на головную боль.

    «Кстати, поначалу еще была боль в теле, но все же самой безумной вещью, повторюсь, оказалась головная боль. Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли, серьезно. Хотелось бы сказать людям, чтобы они осознавали серьезность ситуации. Вы должны позаботиться о себе, чтобы с вами подобного не случилось», – приводит слова Фарфана «Матч ТВ» со ссылкой на инстаграм-эфир.

    • Перуанец стал первым игроком из РПЛ, заболевшим COVID-19.
    • 35-летний форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.
    • Контракт Фарфана с «Локо» истекает 30 июня.

    Источник: «Матч ТВ»

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