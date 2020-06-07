Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья голова меньше болела»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Перуанец обратил внимание на головную боль.

«Кстати, поначалу еще была боль в теле, но все же самой безумной вещью, повторюсь, оказалась головная боль. Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли, серьезно. Хотелось бы сказать людям, чтобы они осознавали серьезность ситуации. Вы должны позаботиться о себе, чтобы с вами подобного не случилось», – приводит слова Фарфана «Матч ТВ» со ссылкой на инстаграм-эфир.