Журналист Кабрера: «Фарфан продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан останется в клубе как минимум до декабря. Информацию сообщили в Перу.

«Фарфан переподписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2020 года. Еще шесть месяцев соглашения», – написал Марко Кабрера.