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    Журналист Кабрера: «Фарфан продлил контракт с «Локомотивом»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан останется в клубе как минимум до декабря. Информацию сообщили в Перу.

    «Фарфан переподписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2020 года. Еще шесть месяцев соглашения», – написал Марко Кабрера.

    • Перуанец не играл с июня прошлого года.
    • Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.
    • Нападающий вышел на замену на прошлой неделе в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.

    Источник: твиттер Марко Кабреры

    Журналист медиагруппы La Republica. Аудитория в твиттере - более 4000 подписчиков.

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