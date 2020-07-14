Журналист Кабрера: «Фарфан продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан останется в клубе как минимум до декабря. Информацию сообщили в Перу.
«Фарфан переподписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2020 года. Еще шесть месяцев соглашения», – написал Марко Кабрера.
- Перуанец не играл с июня прошлого года.
- Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.
- Нападающий вышел на замену на прошлой неделе в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.
Источник: твиттер Марко Кабреры
Журналист медиагруппы La Republica. Аудитория в твиттере - более 4000 подписчиков.