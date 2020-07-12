РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев

В 28-м туре РПЛ «Локомотив» принимал «Уфу».

Матч закончился со счетом 1:1. На 39-й минуте Даниил Фомин открыл счет, реализовав пенальти. В конце игры вышедший на замену Джефферсон Фарфан счет сравнял. Для перуанца этот матч стал первым в РПЛ за 14 месяцев – последний раз он появлялся на поле 4 мая 2019 года во встрече с «Арсеналом» (0:2).

«Локомотив» набрал 51 очко и идет на втором месте. «Уфа» осталась шестой с 37 очками.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

Предупреждения: Мурило, 38; Крыховяк, 48; Фарфан, 74 – Козлов, 11; Урунов, 43; Сухов, 52; Бизяк, 72.

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