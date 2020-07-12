Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев

    В 28-м туре РПЛ «Локомотив» принимал «Уфу».

    Матч закончился со счетом 1:1. На 39-й минуте Даниил Фомин открыл счет, реализовав пенальти. В конце игры вышедший на замену Джефферсон Фарфан счет сравнял. Для перуанца этот матч стал первым в РПЛ за 14 месяцев – последний раз он появлялся на поле 4 мая 2019 года во встрече с «Арсеналом» (0:2).

    «Локомотив» набрал 51 очко и идет на втором месте. «Уфа» осталась шестой с 37 очками.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

    Предупреждения: Мурило, 38; Крыховяк, 48; Фарфан, 74 – Козлов, 11; Урунов, 43; Сухов, 52; Бизяк, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2020 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2020, 20:59

      Уфа большие молодцы! Отлично играли. Я - за то чтобы они играли в Еврокубках. Такое ощущение, что они там не опозорятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 12 июля 2020, 19:33

      без Сёмина локо не радует. Чем думали когда его увольняли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2020, 19:15

      С возвращением! Всем бы так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5652

      afw13 12 июля 2020, 18:48

      а Фарфан красавчик, не растерял навыков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 12 июля 2020, 18:47

      Уфа показала неплохую игру, могла одержать победу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 июля 2020, 18:46

      хуже только у Спартака... ахахахахахахахахах

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 12 июля 2020, 18:45

      бесхребетная команда, которая в следующем сезоне со своим руководством и тренером булут жевать плоды второй половины турнирной таблицы. первые 2 игры, фарт. остальные фарт перемешанный с удачей. Нет Семина, Нет Пати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      Kurt Angel 12 июля 2020, 18:44

      Кому нужна Уфа?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 18:43

      Локо уверенным темпом пропускает ЦСКА на вторую строку. В следующей игре ЦСКА реально может обойти Локо(если сегодня победит) Но сегодня против ЦСКА играет Слуцкий. Уж он то не станет обижать родной клуб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      O-Z > Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 19:08

      Когда это Цска стал родным для Слуцкого?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > O-Z 12 июля 2020, 19:37

      А кто руководил коняшками с 2009го года по 2016год?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry > Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 20:00

      ганчаренко обидит слуцкого, не постесняется...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > JTherry 12 июля 2020, 20:26

      Вот те раз. Слуцкий всё таки обидел коняшек. Оторвал у них 2 очка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +440

      kan85 > Кузьмич на трибуне 12 июля 2020, 20:36

      Руководитель в ЦСКА один - это Гинер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 12 июля 2020, 18:43

      Рад за Фарфаныча,но жаль что забили..... как же я хочу что бы эта мразь поняла какую глупость совершила

      14
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11