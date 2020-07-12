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  • РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев

РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев

12 июля 2020, 18:37
27

В 28-м туре РПЛ «Локомотив» принимал «Уфу».

Матч закончился со счетом 1:1. На 39-й минуте Даниил Фомин открыл счет, реализовав пенальти. В конце игры вышедший на замену Джефферсон Фарфан счет сравнял. Для перуанца этот матч стал первым в РПЛ за 14 месяцев – последний раз он появлялся на поле 4 мая 2019 года во встрече с «Арсеналом» (0:2).

«Локомотив» набрал 51 очко и идет на втором месте. «Уфа» осталась шестой с 37 очками.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фомин, 39 (с пенальти); 1:1 – Фарфан, 81.

Предупреждения: Мурило, 38; Крыховяк, 48; Фарфан, 74 – Козлов, 11; Урунов, 43; Сухов, 52; Бизяк, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Фарфан Джефферсон Фомин Даниил
Комментарии (27)
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УхоГорлоНос
1594568306
Все идет по плану, Локо плавно снижается в ЛЕ. Но все правильно, с такой атакой позиционной туда и место, а грузину с мещеряковым отдельный привет, думали без Палыча вывезут, а оказалось, что нет.
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Tsigan
1594568345
Очередной шанс для Краснодара. На следующей неделе ЦСКА-локо. У Краснодара реальнейший шанс.
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zra78
1594568589
Рад за Фарфаныча,но жаль что забили..... как же я хочу что бы эта мразь поняла какую глупость совершила
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absent32
1594568734
бесхребетная команда, которая в следующем сезоне со своим руководством и тренером булут жевать плоды второй половины турнирной таблицы. первые 2 игры, фарт. остальные фарт перемешанный с удачей. Нет Семина, Нет Пати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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absent32
1594568800
хуже только у Спартака... ахахахахахахахахах
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Муруал
1594568859
Уфа показала неплохую игру, могла одержать победу.
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Мага 13
1594568882
а Фарфан красавчик, не растерял навыков.
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DOCTOR PENALTY
1594570520
С возвращением! Всем бы так.
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kosmonaft
1594571612
без Сёмина локо не радует. Чем думали когда его увольняли
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житель СПб
1594576773
Уфа большие молодцы! Отлично играли. Я - за то чтобы они играли в Еврокубках. Такое ощущение, что они там не опозорятся.
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