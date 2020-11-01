El Bocon: 36-летний чемпион России Фарфан близок к возвращению в «Альянсу Лима»

Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру на родине в клубе «Альянса Лима». Согласован двухлетний контракт, утверждает El Bocon.

Летом перуанец покинул московский клуб и сейчас пребывает в статусе свободного агента.