El Bocon: 36-летний чемпион России Фарфан близок к возвращению в «Альянсу Лима»

Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру на родине в клубе «Альянса Лима». Согласован двухлетний контракт, утверждает El Bocon.
Летом перуанец покинул московский клуб и сейчас пребывает в статусе свободного агента.
- Фарфан выступал за «Альянсу» с 2001 по 2004 год.
- С «Локомотивом» игрок брал чемпионство.
- «Альянса Лима» в группе В чемпионата Перу занимает восьмое место из десяти команд.
Источник: El Bocon
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