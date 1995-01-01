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    El Bocon: 36-летний чемпион России Фарфан близок к возвращению в «Альянсу Лима»

    Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру на родине в клубе «Альянса Лима». Согласован двухлетний контракт, утверждает El Bocon.

    Летом перуанец покинул московский клуб и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

    • Фарфан выступал за «Альянсу» с 2001 по 2004 год.
    • С «Локомотивом» игрок брал чемпионство.
    • «Альянса Лима» в группе В чемпионата Перу занимает восьмое место из десяти команд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Bocon

    Самая популярная спортивная газета в Перу. Аудитория в твиттере - более 397 тысяч подписчиков.

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