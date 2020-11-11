Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о частых повреждениях у нападающего Джефферсона Фарфана.

«Фарфан пришел почти с девятью лишних кило. Справлялись за счет диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: все нормально, пройдет, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отеком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдет и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали», – сказал Карлицкий.