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  • Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»

Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»

11 ноября 2020, 10:04
9

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о частых повреждениях у нападающего Джефферсона Фарфана.

«Фарфан пришел почти с девятью лишних кило. Справлялись за счет диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: все нормально, пройдет, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отеком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдет и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали», – сказал Карлицкий.

  • Фарфан выступал за «Локо» с 2017 по 2020 год.
  • Он забил 25 голов в 69 матчах.
  • Сейчас 36-летний перуанец находится без клуба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (9)
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Олег1204
1605079454
И казалось бы при чем здесь дзюба
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vladimir-7
1605085275
Надо было обратиться к Дзюбе, он специалист по ягодицам.
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monser08
1605087137
Артём держись, это они от зависти.
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Garrincha58
1605089795
тут на ветке собрались одни озабоченные до мужских ягодиц
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kvm
1605108887
не на эту ли ягодицу Шлюба дрочил?
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Теркчанин
1605116814
А почему только одна ягодица?)))
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zigbert
1605173498
Плохо контролировали его в сборной и вот результат. Но надо признать что в чемпионском году Локомотива играл блестяще.
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