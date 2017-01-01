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    Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о частых повреждениях у нападающего Джефферсона Фарфана.

    «Фарфан пришел почти с девятью лишних кило. Справлялись за счет диеты и специальных тренировок. Тут надо понимать: стандартная диета неприменима к футболисту. Некоторые девушки, грубо говоря, переходят на одну воду и радуются, что похудели. Игроки же в таком режиме просто не смогут тренироваться. Им нужно грамотно подобранное индивидуальное питание. Это позволит сжечь лишние калории за счет интенсивных тренировок. Нужно находить баланс и при этом у каждого человека он свой.

    С Фарфаном были большие проблемы, когда он возвращался из национальной команды. Мы даже подсчитали! После шести поездок в сборную он в пяти случаях пропускал от недели.

    Он получал какое-то незначительное повреждение. Ему там врачи говорят: все нормально, пройдет, лети в Россию, а здесь он оказывается уже с приличным отеком. Один раз был забавный случай. Кажется, как раз в том матче, когда его гол помог выйти на ЧМ-2018. Фарфан тогда упал на ягодицу и сильно ударил правую область. Ему сказали, что все пройдет и можно идти праздновать. Приезжает к нам, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой. Играть он не мог – какое-то время мы его восстанавливали», – сказал Карлицкий.

    • Фарфан выступал за «Локо» с 2017 по 2020 год.
    • Он забил 25 голов в 69 матчах.
    • Сейчас 36-летний перуанец находится без клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11853

      Garrincha58 5 минут назад

      тут на ветке собрались одни озабоченные до мужских ягодиц

      0
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      Рейтинг: +554

      monser08 50 минут назад

      Артём держись, это они от зависти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      22 raza chemp 1 час назад

      Хотел написать что у азмуна обе в два раза больше после дзюбы, думал буду первый кто напишет, а тут и края не видно))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14009

      vladimir-7 1 час назад

      Надо было обратиться к Дзюбе, он специалист по ягодицам.

      7
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      Рейтинг: +232

      SuperNils 2 часа назад

      А у дзюбы с ягодицами всё в порядке, как оказалось.

      1
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      Рейтинг: +1048

      vmonomah17 > SuperNils 1 час назад

      Чего не скажешь про ягодицы Азмуна)))

      4
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      Рейтинг: +942

      Олег1204 2 часа назад

      И казалось бы при чем здесь дзюба

      6
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      Рейтинг: +1140

      yarik1_78 > Олег1204 2 часа назад

      Как бы не причём.

      3
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      Рейтинг: +9010

      Persona_non_Grata > Олег1204 36 минут назад

      Но стыдно почему именно за Дзюбу ( и небезосновательно ) ))))))

      1
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      Рейтинг: +16116

      silver29 3 часа назад

      В футболе главное что б ноги рабочие были, если видюху не будет выкладывать эти подробности никто и не заметит ))),

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