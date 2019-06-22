Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Германии 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009