Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джефферсон Фарфан
Статистика
Джефферсон Фарфан - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1984 (41), Лима
#8 | Нападающий
178 см | 84 кг
Перу
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Суперкубок России 2018
Чемпионат мира 2018
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Кубок Америки 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Германии 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Перу
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 3 тур
Перу
0 : 5
22.06.2019
Бразилия
1' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Боливия
1 : 3
19.06.2019
Перу
1' - 90'
55'
90'
Кубок Америки, 1 тур
Венесуэла
0 : 0
15.06.2019
Перу
1' - 90'
Главные новости
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
7
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+