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    Джефферсон Фарфан - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Джефферсон
    Фамилия Фарфан
    Состав Без клуба
    Родной город Лима
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2019 1' -90' Перу 0:5 Бразилия
    19.06.2019 1' -90' Боливия 1:3 Перу
    55' 90'
    15.06.2019 1' -90' Венесуэла 0:0 Перу
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