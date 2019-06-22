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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Бразилия
Перу - Бразилия: обзор матча 22 июня 2019
Перу
22.06.2019, суббота, 22:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
0 : 5
Завершен
Бразилия
12'
Каземиро
19'
Р. Фирмино
32'
Эвертон
53'
Д. Алвес
90'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Бразилия
90'
+4
Пенальти не реализован!
Г. Жезус
90'
ГОЛ! 0:5!
Виллиан
Пас отдал
Эвертон
Желтая карточка
Л. Адвинкула
81'
78'
Желтая карточка
Т. Силва
77'
Замена
Виллиан
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
Замена
Аллан
️️️️
Каземиро
Замена
Х. Бальон
️️️️
К. Куэва
67'
57'
Замена
А. Сандро
️️️️
Ф. Луис
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Х. Паоло Герреро
55'
53'
ГОЛ! 0:4!
Д. Алвес
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
Э. Флорес
️️️️
Й. Йотун
46'
32'
ГОЛ! 0:3!
Эвертон
Пас отдал
Ф. Коутиньо
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Желтая карточка
Й. Йотун
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Пас отдал
Маркиньос
10'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Артур
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Аллан
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
6
Трауко
2
Абрам
19
Йотун
5
Араухо
13
Тапиа
10
Куэва
7
Поло
10
Фарфан
17
Адвинкула
9
Герреро
4-1-1-1-3
1
Алиссон
13
Алвес
4
Маркиньос
3
Силва
6
Луис
5
Каземиро
8
Артур
11
Коутиньо
18
Жезус
19
Эвертон
20
Фирмино
9
Герреро
10
Гонсалес
10
Гонсалес
9
Герреро
10
Куэва
7
Бальон
7
Бальон
10
Куэва
19
Йотун
20
Флорес
20
Флорес
19
Йотун
11
Коутиньо
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Коутиньо
6
Луис
6
Сандро
6
Сандро
6
Луис
5
Каземиро
15
Аллан
15
Аллан
5
Каземиро
Остались в запасе
Перу
Бразилия
21
Патрисио Альварес
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
21
Патрисио Альварес
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
22
Фагнер
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Перу - Бразилия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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