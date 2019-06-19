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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Перу
Боливия - Перу: обзор матча 19 июня 2019
Боливия
19.06.2019, среда, 00:30
Кубок Америки, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
Перу
28'
М. Морено (П)
45'
Х. Паоло Герреро
55'
Д. Фарфан
90+6'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Перу
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Э. Флорес
Пас отдал
Д. Фарфан
90'
+3
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Х. Паоло Герреро
85'
Замена
М. Араухо
️️️️
К. Самбрано
Замена
Ж. Альварес
️️️️
Р. Кастро
80'
79'
Замена
Э. Флорес
️️️️
К. Куэва
Замена
Л. Вака
️️️️
Э. Сааведра
73'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Ф. Сауседо
71'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
К. Куэва
42'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
А. Чумасеро
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Морено
28'
27'
Желтая карточка
К. Самбрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
4
Луис Акин
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Боливия
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
15
Кристиан Арано
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
10
Самуэль Галиндо
ЦП
0
Леонардо Вака
ПВ
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
4-4-2
1
Лампе
4
Акин
5
Хусино
8
Бехарано
17
Бехарано
20
Сауседо
8
Сааведра
14
Кастро
6
Хустиниано
9
Морено
3
Чумасеро
4-1-1-1-3
1
Галлезе
5
Самбрано
19
Йотун
2
Абрам
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
7
Поло
9
Герреро
10
Фарфан
17
Адвинкула
8
Сааведра
0
Вака
0
Вака
8
Сааведра
20
Сауседо
17
Фернандес
17
Фернандес
20
Сауседо
14
Кастро
18
Альварес
18
Альварес
14
Кастро
9
Герреро
10
Гонсалес
10
Гонсалес
9
Герреро
5
Самбрано
5
Араухо
5
Араухо
5
Самбрано
10
Куэва
20
Флорес
20
Флорес
10
Куэва
Остались в запасе
Боливия
Перу
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
15
Кристиан Арано
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
10
Самуэль Галиндо
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
15
Кристиан Арано
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
10
Самуэль Галиндо
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Боливия - Перу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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