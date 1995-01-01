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    Хавьер Рохас

    #22 | Вратарь
    Имя Хавьер
    Фамилия Рохас
    Состав Основной
    Родной город Санта-Крус
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 января 1996 (27 лет)
    Рост 185
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