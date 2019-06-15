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Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Перу
Венесуэла - Перу: обзор матча 15 июня 2019
Венесуэла
15.06.2019, суббота, 22:00
Кубок Америки, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венесуэла - Перу
90'
+3
Желтая карточка
А. Каррильо
88'
Замена
А. Каррильо
️️️️
К. Гонсалес
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Д. Мурильо
84'
Желтая карточка
Я. Эррера
82'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Х. Морено
77'
Вторая желтая
Л. Маго
75'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Д. Саварино
69'
67'
Замена
Э. Поло
️️️️
Й. Йотун
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
К. Куэва
26'
Желтая карточка
Р. Тапиа
Желтая карточка
Л. Маго
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Луис Маго
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
4-5-1
1
Фариньес
14
Маго
14
Чансельор
2
Вильянуэва
16
Росалес
5
Морено
8
Ринкон
6
Эррера
19
Мурильо
11
Саварино
23
Рондон
4-1-2-3
1
Галлезе
2
Абрам
5
Самбрано
19
Йотун
6
Трауко
13
Тапиа
10
Гонсалес
10
Куэва
17
Адвинкула
9
Герреро
10
Фарфан
11
Саварино
11
Мачис
11
Мачис
11
Саварино
5
Морено
20
Эрнандес
20
Эрнандес
5
Морено
19
Мурильо
10
Сотельдо
10
Сотельдо
19
Мурильо
19
Йотун
7
Поло
7
Поло
19
Йотун
10
Гонсалес
18
Каррильо
18
Каррильо
10
Гонсалес
10
Куэва
20
Флорес
20
Флорес
10
Куэва
Остались в запасе
Венесуэла
Перу
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
21
Патрисио Альварес
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
21
Патрисио Альварес
ВР
3
Альдо Корсо
ПЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Венесуэла - Перу
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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