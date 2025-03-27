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Джефферсон Фарфан
Новости
Джефферсон Фарфан - новости
Завершил карьеру
28 октября 1984 (41), Лима
#8 | Нападающий
178 см | 84 кг
Перу
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Семин отреагировал на лишний вес у игрока «Локомотива»
16 января
2
Антон Миранчук составил топ-3 идеальных партнеров на поле
2025.03.27 01:10
Фото
Сборная звезд, приехавших в РПЛ после 30 лет
2024.09.27 11:02
5
10 лучших футболистов, приезжавших в РПЛ доигрывать
2024.09.27 10:22
11
«Локо» не побеждал «Зенит» в Питере с 2017-го – в том матче забивал Фарфан, тренировал Семин, а Дзюба был в другой команде
2023.09.24 19:30
1
Перуанец Рейна из «Торпедо» назвал экс-игрока РПЛ, который выбирал ему клуб в России
2023.03.14 10:49
2
Фарфан объявил о завершении карьеры. Он становился чемпионом России с «Локомотивом»
2022.12.16 19:56
3
Семин отреагировал на новость о завершении карьеры Фарфана
2022.12.06 01:11
В Перу сообщили, что чемпион России в составе «Локо» Фарфан завершил карьеру
2022.12.05 20:34
Фото
Экс-форвард «Локомотива» Фарфан стал чемпионом Перу
2021.11.30 14:33
1
Видео
Лига 1. Фарфан забил в первом матче после возвращения в «Альянсу Лима» и принес победу над «Депортиво Мунисипаль»
2021.04.07 10:53
1
Фото
«Альянса Лима» подписала 36-летнего Фарфана
2021.03.24 10:26
3
Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»
2020.11.11 10:04
9
El Bocon: 36-летний чемпион России Фарфан близок к возвращению в «Альянсу Лима»
2020.11.01 09:10
Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»
2020.08.14 12:48
10
Фото
Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»
2020.08.06 08:33
12
Фарфан – об уходе из «Локомотива»: «Все стороны были настроены продолжать. Я чувствовал себя в клубе как дома»
2020.08.05 20:33
1
Фото
Геркус – об уходе Фарфана из «Локомотива»: «Конец легендарной истории»
2020.08.05 19:54
3
Фото
«Локомотив» подтвердил уход Фарфана
2020.08.05 17:55
8
Metaratings: «Локомотив» не стал предлагать Фарфану новый контракт из-за лимита на легионеров
2020.08.05 17:48
2
«СЭ»: «Локомотив» предложил 35-летнему Фарфану новый контракт
2020.07.26 16:01
14
Metaratings: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном, он уйдет по окончании сезона
2020.07.17 22:35
5
Журналист Кабрера: «Фарфан продлил контракт с «Локомотивом»
2020.07.14 20:49
Фарфан: «Я – боец. Всегда преодолевал сложные ситуации в жизни»
2020.07.13 08:37
2
РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев
2020.07.12 18:37
27
Фарфан вышел на поле впервые с июня прошлого года
2020.07.12 18:17
3
Фото
Фарфан вернулся к тренировкам с «Локомотивом»
2020.07.07 14:26
Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья голова меньше болела»
2020.06.07 12:47
1
Фарфан вылечился от коронавируса
2020.06.04 11:37
Бывший селекционер «Локо» – о Фарфане: «Семин просыпается, а на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?»
2020.06.02 13:30
3
1
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