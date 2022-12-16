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    Фарфан объявил о завершении карьеры. Он становился чемпионом России с «Локомотивом»

    Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан решил закончить профессиональную карьеру.

    В октябре футболисту исполнилось 38 лет. В последнее время у него усугубились проблемы с коленом.

    • Фарфан – воспитанник «Альянса Лимы».
    • С 2017 по 2020 год форвард выступал за «Локомотив».
    • Перуанец забил 25 голов и сделал 12 ассистов в 69 матчах.
    • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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    Источник: Infobae

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