Фарфан объявил о завершении карьеры. Он становился чемпионом России с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан решил закончить профессиональную карьеру.

В октябре футболисту исполнилось 38 лет. В последнее время у него усугубились проблемы с коленом.

Фарфан – воспитанник «Альянса Лимы».

С 2017 по 2020 год форвард выступал за «Локомотив».

Перуанец забил 25 голов и сделал 12 ассистов в 69 матчах.

В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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