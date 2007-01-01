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    Фарфан: «Я – боец. Всегда преодолевал сложные ситуации в жизни»

    Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после возвращения на поле.

    • Перуанец не играл с июня прошлого года.
    • Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.
    • Нападающий вышел на замену в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.

    – Что было самым сложным за этот год?

    – Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким.

    – Не задумывался о завершении карьеры из-за травмы?

    – Нет. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6361

      paracetamol 2 часа назад

      Молодец, старикашка, ничего не скажешь!

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