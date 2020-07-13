Фарфан: «Я – боец. Всегда преодолевал сложные ситуации в жизни»

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после возвращения на поле.

Перуанец не играл с июня прошлого года.

Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.

Нападающий вышел на замену в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.

– Что было самым сложным за этот год?

– Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким.

– Не задумывался о завершении карьеры из-за травмы?

– Нет. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.