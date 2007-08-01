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    Бывший селекционер «Локо» – о Фарфане: «Семин просыпается, а на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?»

    Бывший директор селекционно-аналитического департамента «Локомотива» Виктор Панченко рассказал, как в команду пришел нападающий Джефферсон Фарфан.

    «Надо сказать Семину спасибо, что привел Фарфана в порядок. Тот приехал с пузом. Семин просыпается, а у него на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?» — «Я откуда знаю. Сфотографируй, пришли». Даже до такого дошло.

    У Фарфана было много мышечных травм, но у Семина легла к нему душа, увидел в нем изюминку и дотерпел, пока тот сбросил вес. Поверьте, любой другой тренер с тем Фарфаном, который приехал на сбор в Марбелью, ничего бы не сделал. Не говоря о том, что Семин мог вообще сгноить его в дубле. Но поставил интересы футбола на первое место», – сказал Панченко.

    • Фарфан перешел в «Локомотив» в 2017 году в качестве свободного агента.
    • Перуанец провел в РПЛ 48 матчей, забил 19 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2372

      Dgad 36 минут назад

      Палыч молодец, еще и слепил команду боеспособную из того что ему подписывали.

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