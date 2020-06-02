Бывший селекционер «Локо» – о Фарфане: «Семин просыпается, а на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?»

Бывший директор селекционно-аналитического департамента «Локомотива» Виктор Панченко рассказал, как в команду пришел нападающий Джефферсон Фарфан.

«Надо сказать Семину спасибо, что привел Фарфана в порядок. Тот приехал с пузом. Семин просыпается, а у него на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?» — «Я откуда знаю. Сфотографируй, пришли». Даже до такого дошло.

У Фарфана было много мышечных травм, но у Семина легла к нему душа, увидел в нем изюминку и дотерпел, пока тот сбросил вес. Поверьте, любой другой тренер с тем Фарфаном, который приехал на сбор в Марбелью, ничего бы не сделал. Не говоря о том, что Семин мог вообще сгноить его в дубле. Но поставил интересы футбола на первое место», – сказал Панченко.