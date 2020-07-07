Фарфан вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

«Локомотив» опубликовал фото нападающего Джефферсона Фарфана с тренировки.
«Угадайте, кто вернулся?» – говорится в сообщении клубного твиттера.
- Ранее Фарфан рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию.
- Перуанец стал первым игроком из РПЛ, заболевшим COVID-19.
- 35-летний форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.
- Контракт Фарфана с «Локо» действовал до 30 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»