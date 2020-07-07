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    Фарфан вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

    «Локомотив» опубликовал фото нападающего Джефферсона Фарфана с тренировки.

    «Угадайте, кто вернулся?» – говорится в сообщении клубного твиттера.

    • Ранее Фарфан рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию.
    • Перуанец стал первым игроком из РПЛ, заболевшим COVID-19.
    • 35-летний форвард не играет с июня прошлого года из-за повреждения хряща коленного сустава.
    • Контракт Фарфана с «Локо» действовал до 30 июня.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3800

      Борат 1 час назад

      рылам отгрузит инфа сотка !
      гыгы

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