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    Metaratings: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном, он уйдет по окончании сезона

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не останется в клубе после июля, сообщает Metaratings. Появившаяся в Перу информация о продлении контракта игрока до декабря оказалась недостоверной.

    Москвичи не хотят продолжать сотрудничество с 36-летним форвардом из-за его возраста, статуса легионера и относительно высокой зарплаты.

    • Перуанец не играл с июня прошлого года.
    • Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.
    • Нападающий вышел на замену на прошлой неделе в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4444

      Борат 31 минуту назад

      Локомотив, фарфан, а стыдно за спартак !
      Гыгы

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