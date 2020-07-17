Metaratings: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном, он уйдет по окончании сезона

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не останется в клубе после июля, сообщает Metaratings. Появившаяся в Перу информация о продлении контракта игрока до декабря оказалась недостоверной.

Москвичи не хотят продолжать сотрудничество с 36-летним форвардом из-за его возраста, статуса легионера и относительно высокой зарплаты.