Metaratings: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном, он уйдет по окончании сезона

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не останется в клубе после июля, сообщает Metaratings. Появившаяся в Перу информация о продлении контракта игрока до декабря оказалась недостоверной.
Москвичи не хотят продолжать сотрудничество с 36-летним форвардом из-за его возраста, статуса легионера и относительно высокой зарплаты.
- Перуанец не играл с июня прошлого года.
- Футболист восстанавливался после травмы хряща коленного сустава.
- Нападающий вышел на замену на прошлой неделе в матче с «Уфой» (1:1) и забил гол через 12 минут после появления на поле.
Источник: Metaratings
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