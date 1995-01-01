Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»

конечно Джефф возрастной, НО... проверенный боец, игре отдавал 200% себя, а может и больше. и думаю еще бы на годик нам пригодился бы, плюс перуанец имеет какое-то имя в мировом футболе. но зато ни кому неизвестный Райкович пригодился, при этом каждый наш защитник куда лучше этого сербского Рэмбо)))
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился в инстаграме к форварду Джефферсону Фарфану, покинувшему клуб в связи с истечением срока контракта.
«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошeл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний специалист.
- Перуанец выступал за «Локомотив» с января 2017 года.
- В активе нападающего 69 матчей, 25 голов и 12 ассистов.
- Фарфан выиграл с командой четыре трофея.