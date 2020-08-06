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  • Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»

Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»

6 августа 2020, 08:33
12

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился в инстаграме к форварду Джефферсону Фарфану, покинувшему клуб в связи с истечением срока контракта.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошeл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний специалист.

  • Перуанец выступал за «Локомотив» с января 2017 года.
  • В активе нападающего 69 матчей, 25 голов и 12 ассистов.
  • Фарфан выиграл с командой четыре трофея.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (12)
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Romantic2010
1596693371
Хвича подошел!!! Но вот Кик показал, что из него никакущий руководитель, если не удержал талант)
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PAREVG.
1596693960
Верно шПалыч, у грызуна, странный и непонятный подход к формированию состава...
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zra78
1596695969
"Сатана правит бал" Первое что приходит на ум,что творится сейчас в Локо...
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JTherry
1596696271
Кварацхелия - талантище, приятно смотреть на его игру, до сих пор не пойму, почему его Локо продал в Рубин, спустя всего сезон цена на него возросла на порядок выше...
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Ганнибал Лектор
1596698170
Ай-да Шпалыч, нещадно плюсую) мощный удар поддых гоп-команде г-на мещерякова!
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absent32
1596699188
конечно Джефф возрастной, НО... проверенный боец, игре отдавал 200% себя, а может и больше. и думаю еще бы на годик нам пригодился бы, плюс перуанец имеет какое-то имя в мировом футболе. но зато ни кому неизвестный Райкович пригодился, при этом каждый наш защитник куда лучше этого сербского Рэмбо)))
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jatteltobjence
1596704119
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Рубинище
1596709506
Квичу и Фарфана не уместно сравнивать. С Квичей грубейшая ошибка их- и полный не профессионализм в руководстве. А Фарфан уже старый -и наверно новый г.т. его не видит больше в команде.
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paracetamol
1596727561
Николичу только бывшие юги нужны. Они отстегивать будут.
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