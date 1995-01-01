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    Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился в инстаграме к форварду Джефферсону Фарфану, покинувшему клуб в связи с истечением срока контракта.

    «Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошeл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний специалист.

    • Перуанец выступал за «Локомотив» с января 2017 года.
    • В активе нападающего 69 матчей, 25 голов и 12 ассистов.
    • Фарфан выиграл с командой четыре трофея.

    text

    Публикация от text (@seminup) 5 Авг 2020 в 4:13 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2415

      absent32 1 минуту назад

      конечно Джефф возрастной, НО... проверенный боец, игре отдавал 200% себя, а может и больше. и думаю еще бы на годик нам пригодился бы, плюс перуанец имеет какое-то имя в мировом футболе. но зато ни кому неизвестный Райкович пригодился, при этом каждый наш защитник куда лучше этого сербского Рэмбо)))

      0
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      Рейтинг: +1955

      Ганнибал Лектор 18 минут назад

      Ай-да Шпалыч, нещадно плюсую) мощный удар поддых гоп-команде г-на мещерякова!

      2
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      Рейтинг: +6044

      JTherry 50 минут назад

      Кварацхелия - талантище, приятно смотреть на его игру, до сих пор не пойму, почему его Локо продал в Рубин, спустя всего сезон цена на него возросла на порядок выше...

      3
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      Рейтинг: +1128

      PAREVG. > JTherry 45 минут назад

      Локо его в Рубин не продавал. Он в локо был в аренде, до конца сезона, по окончании сезона грызун хотел продлить аренду еще на год, а в Казани сразу предложили 3х летний контракт...

      3
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      Рейтинг: +24667

      zra78 55 минут назад

      "Сатана правит бал" Первое что приходит на ум,что творится сейчас в Локо...

      2
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      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB 1 час назад

      Вот, Палыч умеет не забывать, кто на поле батрачит, и приносит результаты, а не числится для распилов.

      2
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      Рейтинг: +1128

      PAREVG. 1 час назад

      Верно шПалыч, у грызуна, странный и непонятный подход к формированию состава...

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      Рейтинг: +1147

      Romantic2010 1 час назад

      Хвича подошел!!! Но вот Кик показал, что из него никакущий руководитель, если не удержал талант)

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