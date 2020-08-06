Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился в инстаграме к форварду Джефферсону Фарфану, покинувшему клуб в связи с истечением срока контракта.
«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошeл. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний специалист.
- Перуанец выступал за «Локомотив» с января 2017 года.
- В активе нападающего 69 матчей, 25 голов и 12 ассистов.
- Фарфан выиграл с командой четыре трофея.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Юрия Семина