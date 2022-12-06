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    Семин отреагировал на новость о завершении карьеры Фарфана

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал информацию о решении нападающего Джефферсона Фарфана закончить профессиональную карьеру.

    «Про этого человека я могу сказать исключительно хорошие вещи. Я получал громадное удовольствие, когда работал с ним в «Локомотиве».

    Он сделал многое для того, чтобы мы стали чемпионами. Думаю, Джефф на протяжении всей своей карьеры в «Локомотиве» был лучшим игроком команды.

    Он легенда «железнодорожников»? Легенда, наверное, тот человек, который очень долгое время играет в одном клубе и побеждает в нeм. Он легенда футбола, а не «Локомотива»!

    Фарфан замечательно играл в Германии, Англии и Голландии. Также хорошо себя проявлял за национальную сборную», – сказал Сeмин.

    • 38-летний Фарфан – воспитанник «Альянса Лимы».
    • С 2017 по 2020 год форвард выступал за «Локомотив».
    • Перуанец забил 25 голов и сделал 12 ассистов в 69 матчах.
    • В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России.

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    Источник: «Чемпионат»

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