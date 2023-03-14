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    Какой вы футболист?

    Перуанец Рейна из «Торпедо» назвал экс-игрока РПЛ, который выбирал ему клуб в России

    Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что советовался в экс-игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном перед переходом в московский клуб.

    — В России играл легенда перуанского футбола Джефферсон Фарфан. С ним советовался о переходе в «Торпедо»?

    — Да. Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором.

    • Последним клубом Рейны был «Шарлотт».
    • Он имеет опыт выступлений в Австрии, Германии и МЛС.
    • В составе сборной Перу нападающий забил 2 гола в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    14.03.2023 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 13 часов назад

      получается все команды хотели его

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