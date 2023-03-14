Перуанец Рейна из «Торпедо» назвал экс-игрока РПЛ, который выбирал ему клуб в России

Перуанский нападающий «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что советовался в экс-игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном перед переходом в московский клуб.
— В России играл легенда перуанского футбола Джефферсон Фарфан. С ним советовался о переходе в «Торпедо»?
— Да. Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором.
- Последним клубом Рейны был «Шарлотт».
- Он имеет опыт выступлений в Австрии, Германии и МЛС.
- В составе сборной Перу нападающий забил 2 гола в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Источник: Sport24