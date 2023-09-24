«Локо» не побеждал «Зенит» в Питере с 2017-го – в том матче забивал Фарфан, тренировал Семин, а Дзюба был в другой команде

В этом туре РПЛ случились два крутых матча. В первом «Спартак» обыграл в дерби «Динамо». Во втором встретились «Зенит», который идет в неплохой форме, и погрузившийся в кризис «Локомотив». Неожиданный итог – победа «Локомотива» благодаря позднему голу Наира Тикнизяна: посмотрите главные моменты встречи здесь.

Матч проходил в Санкт-Петербурге, и это первая победа «Локо» над «Зенитом» в Питере в рамках матча чемпионата впервые с 2017 года. Немного фактов:

• Общая статистика матчей в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Локо» с того момента такая: 4 победы «Зенита» и ничья. Разница по голам в этих встречах – 19:5 в пользу «Зенита».

• У «Локомотива» с 2017 года были выездные победы над «Зенитом». Но это были встречи в рамках других турнирах. Например, в 2019-м «Локо» обыграл «Зенит» на выезде в Кубке «Матч Премьер». В том же году «Локомотив» в гостевом статусе обыграл «Зенит» в Суперкубке России.

• 6 лет назад «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счетом 3:0. Тогда дублем отметился Джефферсон Фарфан, еще один мяч забил Алексей Миранчук. Из состава «Локо», заявленного на тот матч, остались только три игрока – Гилерме, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. У «Зенита» – Александр Ерохин и Михаил Кержаков. Артем Дзюба играл в том матче за «Питер», сейчас – за «Локомотив». Оба тренера (Роберто Манчини и Юрий Семин) уже не работают в РПЛ.

• Тот матч состоялся 29 октября 2017 года, то есть 2156 дней (5 лет, 10 месяцев и 26 дней) назад.

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Для «Зенита» поражение от «Локомотива» сейчас – второе домашнее за сезон. Такое при Сергее Семаке случается впервые. «Локомотив» же благодаря победе подобрался вплотную к «Динамо» и отстает от «Спартака» на 1 балл.

Фото: Maxim Konstantinov/Global Look Press, телеграм-канал «Локомотива»