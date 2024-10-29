Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 29 октября 2024
Аугсбург
29.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Шальке-04
26'
А. Клод-Морис
87'
А. Майер
90'
С. Эссенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Шальке-04
90'
+1
Желтая карточка
П. Зегуйн
ГОЛ! 3:0!
С. Эссенде
Пас отдал
С. Мунье
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
87'
86'
Желтая карточка
F. Sánchez
Замена
С. Мунье
️️️️
Ф. Тиц
80'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
80'
73'
Замена
T. Schmidt
️️️️
Я. Бахман
Замена
М. Кемюр
️️️️
Э. Реджбечай
73'
71'
Желтая карточка
Т. Мор
59'
Замена
F. Sánchez
️️️️
М. Камински
59'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
M. Grüger
59'
Замена
М. Васински
️️️️
Т. Калас
Замена
А. Майер
️️️️
Ф. Ониика
58'
Замена
С. Эссенде
️️️️
А. Клод-Морис
58'
54'
Желтая карточка
A. Donkor
ГОЛ! 1:0!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Ф. Ониика
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
(К)
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
14
Яник Бахман
ЦП
37
Max Grüger
ЦП
19
Кенан Караман
(К)
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Кес ван Вандерен
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Шальке-04
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
1
Luca Podlech
ВР
41
Tim Schmidt
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
25
Felipe Sánchez
ЦЗ
2
Steve Noode
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
16
Mauro Zalazar Martínez
ЦП
43
Seok-ju Hong
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дамен
35
Матсима
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
27
Вольф
37
Реджбечай
16
Ониика
20
Клод-Морис
9
Тиц
3-2-2-1-2
32
22
26
Калас
35
Камински
8
Айдын
2
Джон Маркин
14
Бахман
37
7
Мор
30
19
Караман
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
37
Реджбечай
10
Кемюр
10
Кемюр
37
Реджбечай
9
Тиц
9
Мунье
9
Мунье
9
Тиц
20
Клод-Морис
99
Эссенде
99
Эссенде
20
Клод-Морис
14
Бахман
41
41
14
Бахман
26
Калас
2
Васински
2
Васински
26
Калас
35
Камински
25
25
35
Камински
37
30
Зегуйн
30
Зегуйн
37
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
1
Luca Podlech
ВР
2
Steve Noode
ЦЗ
16
Mauro Zalazar Martínez
ЦП
43
Seok-ju Hong
ЦФ
Главный тренер
Кес ван Вандерен
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
1
Luca Podlech
ВР
2
Steve Noode
ЦЗ
16
Mauro Zalazar Martínez
ЦП
43
Seok-ju Hong
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Кес ван Вандерен
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
6
15
Офсайды
2
5
Количество передач
489
405
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
- : -
06.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
8 : 1
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
«Падерборн» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:52
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:52
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+