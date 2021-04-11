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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 11 апреля 2021
Шальке-04
11.04.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
4'
С. Сердар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Арит
84'
81'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
А. Хан
79'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Варгас
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Боздоган
78'
74'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Замена
С. Колашинац
️️️️
Б. Очипка
74'
71'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Гумни
71'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Д. Калиджиури
46'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Р. Хедира
35'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
8
Мехмет Айдын
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ферманн
5
Очипка
12
Тиав
8
Беккер
8
Маскарель
21
Стамбули
70
Боздоган
8
Сердар
8
Айдын
77
Арит
21
Хунтелаар
4-1-1-3-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
11
Варгас
28
Хан
5
Очипка
23
Колашинац
23
Колашинац
5
Очипка
77
Арит
9
Пасьенса
9
Пасьенса
77
Арит
70
Боздоган
13
Мустафи
13
Мустафи
70
Боздоган
20
Гумни
22
Педерсен
22
Педерсен
20
Гумни
8
Хедира
5
Штробль
5
Штробль
8
Хедира
28
Хан
8
Бенеш
8
Бенеш
28
Хан
11
Варгас
11
Грегоритч
11
Грегоритч
11
Варгас
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
20
Калиджиури
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
Главный тренер
Димитриос Граммозис
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
Вилльям
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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