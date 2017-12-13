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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 13 декабря 2017
Шальке-04
13.12.2017, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
44'
Ф. Ди Санто
47'
Г. Бургшталлер
83'
Д. Калиджиури (П)
64'
Каюби
79'
М. Грегоритч (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Желтая карточка
М. Майер
89'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Калиджиури
83'
Желтая карточка
Б. Очипка
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Грегоритч
64'
ГОЛ! 2:1!
Каюби
Пас отдал
Ф. Макс
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
59'
49'
Желтая карточка
К. Дансо
47'
Желтая карточка
М. Хитц
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Налдо
47'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
А. Арит
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
20
Марсель Хеллер
ЦП
3-1-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
27
Налдо
21
Стамбули
22
МакКенни
7
Майер
77
Арит
20
Калиджиури
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
3-2-3-2
1
Хитц
3
Дансо
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
40
Опаре
30
Макс
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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