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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 31 октября 2014
Шальке-04
31.10.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
37'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
86'
Желтая карточка
Каюби
Желтая карточка
Д. Аого
84'
84'
Замена
Каюби
️️️️
Т. Вернер
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Хегер
84'
78'
Замена
Э. Томми
️️️️
Д. Кор
Замена
К. Клеменс
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
73'
69'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
66'
58'
Замена
Т. Матавж
️️️️
А. Эссвайн
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
А. Учида
37'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Ю. Дракслер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Каюби
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
3
Аого
27
Кирхгофф
5
Хеведес
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
7
Дракслер
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-4-1-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
24
Клаван
21
Баба
10
Байер
35
Эссвайн
17
Вернер
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
6
Хегер
28
Фукс
28
Фукс
6
Хегер
13
Чупо-Мотинг
17
Клеменс
17
Клеменс
13
Чупо-Мотинг
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
31
Кор
27
Томми
27
Томми
31
Кор
17
Вернер
30
Каюби
30
Каюби
17
Вернер
35
Эссвайн
9
Матавж
9
Матавж
35
Эссвайн
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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