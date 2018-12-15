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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 15 декабря 2018
Аугсбург
15.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
13'
М. Грегоритч
52'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Желтая карточка
Р. Хедира
74'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Байер
29'
28'
Желтая карточка
С. Скрыбски
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Каюби
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
4-1-2-1-2
16
Люте
30
Макс
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
3-1-2-3-1
1
Ферманн
27
Налдо
26
Сане
5
Очипка
21
Стамбули
8
Сердар
13
Руди
20
Калиджиури
77
Арит
7
Скрыбски
36
Тойхерт
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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Аугсбург
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