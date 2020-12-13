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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 13 декабря 2020
Аугсбург
13.12.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
32'
С. Сердар (АГ)
90+3'
М. Рихтер
52'
Б. Раман
62'
Н. Буджеллаб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Рихтер
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
М. Рихтер
Пас отдал
М. Грегоритч
90'
+3
90'
Желтая карточка
С. Скрыбски
89'
Замена
М. Настасич
️️️️
Д. Боздоган
82'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Б. Раман
81'
Желтая карточка
Р. Ферманн
Желтая карточка
Р. Хедира
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Гумни
72'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Груэсо
72'
64'
Желтая карточка
О. Кабак
62'
ГОЛ! 1:2!
Н. Буджеллаб
Пас отдал
С. Сердар
Замена
М. Рихтер
️️️️
Т. Штробль
59'
Вторая желтая
Ф. Нидерлехнер
53'
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Раман
45'
+5
Желтая карточка
С. Сане
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Сердар
32'
19'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
М. Ут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
21
Дион Бериша
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Гикевич
20
Гумни
6
Гаувелеув
2
Удуохай
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Штробль
11
Груэсо
11
Варгас
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
3-2-3-2
1
Ферманн
26
Сане
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
10
Буджеллаб
13
Ут
14
Раман
5
Штробль
5
Рихтер
5
Рихтер
5
Штробль
Рихтер
39
Оксфорд
39
Оксфорд
Рихтер
20
Гумни
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
20
Гумни
11
Груэсо
11
Грегоритч
11
Грегоритч
11
Груэсо
13
Ут
70
Боздоган
70
Боздоган
13
Ут
14
Раман
7
Скрыбски
7
Скрыбски
14
Раман
Боздоган
22
Настасич
22
Настасич
Боздоган
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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