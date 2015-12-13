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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 13 декабря 2015
Аугсбург
13.12.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
34'
Х. Юнь-Хо
90+2'
Каюби
70'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
ГОЛ! 2:1!
Каюби
90'
+2
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
90'
Замена
К. Янкер
️️️️
Д. Байер
89'
80'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Майер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Эссвайн
74'
71'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:0!
Х. Юнь-Хо
Пас отдал
Д. Кор
34'
32'
Желтая карточка
С. Колашинац
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
27'
Желтая карточка
Д. Кор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-5-1-1
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
31
Кор
8
Фойлнер
30
Каюби
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
4-2-2-2
1
Ферманн
27
Ритер
32
Матип
5
Хеведес
23
Колашинац
30
Гайс
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
10
Байер
16
Янкер
16
Янкер
10
Байер
35
Эссвайн
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
35
Эссвайн
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
7
Майер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Майер
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Спорт 1
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