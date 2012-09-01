Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 01 сентября 2012
Шальке-04
01.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
33'
К. Пападопулос
46'
Д. Джонс
72'
К. Хунтелаар
79'
Т. Оэрль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Джонс
90'
87'
Замена
М. Петржела
️️️️
Т. Вернер
Замена
И. Афеллай
️️️️
Л. Холтби
83'
79'
ГОЛ! 3:1!
Т. Оэрль
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
72'
70'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
А. Бансе
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
70'
62'
Желтая карточка
М. Де Йонг
58'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Фарфан
46'
42'
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
Ю. Дракслер
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
Д. Фарфан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уннершталь
28
Фукс
32
Матип
14
Пападопулос
2
Учида
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-4-1-1
1
Йенцш
3
Санко
2
Верхаг
4
Лангкамп
71
Де Йонг
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
16
Оттль
10
Байер
17
Мусона
30
Бансе
13
Джонс
6
Хегер
6
Хегер
13
Джонс
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
90
Холтби
17
Афеллай
17
Афеллай
90
Холтби
30
Бансе
20
Оэрль
20
Оэрль
30
Бансе
17
Вернер
11
Петржела
11
Петржела
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
30
Мохамед Амзиф
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Аугсбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+