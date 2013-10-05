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Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 05 октября 2013
Шальке-04
05.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Аугсбург
16'
К. Боатенг (П)
28'
А. Салаи
78'
А. Салаи
86'
М. Майер
10'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Замена
К. Айхан
️️️️
А. Салаи
88'
ГОЛ! 4:1!
М. Майер
Пас отдал
А. Учида
86'
84'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Клеменс
84'
83'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Мельдерс
79'
Желтая карточка
П. Верхаг
ГОЛ! 3:1!
А. Салаи
Пас отдал
Д. Аого
78'
73'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Майер
️️️️
К. Боатенг
68'
Желтая карточка
А. Учида
64'
60'
Желтая карточка
Т. Вернер
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
А. Учида
28'
18'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Боатенг
16'
15'
Красная карточка
Р. Клаван
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мельдерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Макс Майер
АП
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Матиас Фетщ
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-1-2-1
26
Хильдебранд
5
Хеведес
3
Аого
28
Сантана
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
17
Клеменс
7
Дракслер
27
Боатенг
11
Салаи
3-2-2-2-1
13
Маннингер
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
22
Озтрзолек
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
17
Клеменс
5
Колашинац
5
Колашинац
17
Клеменс
11
Салаи
23
Айхан
23
Айхан
11
Салаи
27
Боатенг
7
Майер
7
Майер
27
Боатенг
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
17
Вернер
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
17
Вернер
13
Мельдерс
30
Милик
30
Милик
13
Мельдерс
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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