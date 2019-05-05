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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 05 мая 2019
Шальке-04
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Желтая карточка
С. Сердар
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
2-2-3-1-2
1
Нюбель
5
Очипка
22
Настасич
8
Маскарель
21
Стамбули
22
МакКенни
13
Руди
8
Сердар
20
Калиджиури
7
Эмболо
23
Кутуджу
4-1-2-1-2
1
Кобель
7
Шмид
30
Макс
6
Гаувелеув
3
Стафилидис
8
Хедира
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
28
Хан
20
Шибер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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