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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 05 мая 2018
Аугсбург
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
27'
Ф. Макс
23'
Т. Керер
34'
А. Финнбогасон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Желтая карточка
А. Финнбогасон
88'
Желтая карточка
Ф. Макс
77'
59'
Желтая карточка
Т. Керер
45'
+2
Желтая карточка
А. Шепф
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Финнбогасон
27'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Макс
Пас отдал
Д. Байер
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Керер
Пас отдал
Г. Бургшталлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
2-1-3-2-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
22
МакКенни
20
Калиджиури
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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