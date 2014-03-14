Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 14 марта 2014
Аугсбург
14.03.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
5'
Т. Вернер
33'
К. Хунтелаар
49'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
90'
+3
Желтая карточка
А. Салаи
90'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
87'
77'
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. Кор
75'
Замена
А. Милик
️️️️
Р. Бобадилья
66'
63'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
60'
Желтая карточка
К. Айхан
Желтая карточка
А. Хан
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Айхан
46'
Замена
К. Айхан
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
38'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
35'
Желтая карточка
К. Боатенг
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Кор
30'
Желтая карточка
Т. Вернер
14'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-2-1
13
Маннингер
7
Фогт
24
Клаван
22
Озтрзолек
18
Кальсен-Бракер
17
Вернер
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
25
Бобадилья
4-1-1-2-2
1
Ферманн
2
Хогланд
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Боатенг
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
25
Бобадилья
30
Милик
30
Милик
25
Бобадилья
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
7
Обаси Огбуке
23
Айхан
23
Айхан
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
7
Майер
7
Майер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+