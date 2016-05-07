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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 07 мая 2016
Шальке-04
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
82'
К. Хунтелаар
90'
Д. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Байер
Пас отдал
Д. Кор
86'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Янкер
85'
Желтая карточка
К. Стафилидис
Замена
Й. Гайс
️️️️
М. Майер
83'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ж. Кайсара
82'
80'
Желтая карточка
Каюби
Замена
А. Шепф
️️️️
П. Хейбьерг
76'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Б. Хеведес
71'
70'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Ф. Макс
69'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
62'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
52'
Желтая карточка
Д. Байер
Желтая карточка
Л. Горецка
51'
32'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
К. Чжа-Чеол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
5
Хеведес
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-4-1-1
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
16
Янкер
6
Гаувелеув
30
Макс
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
30
Каюби
31
Кор
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
23
Хейбьерг
18
Шепф
18
Шепф
23
Хейбьерг
5
Хеведес
80
Кайсара
80
Кайсара
5
Хеведес
7
Майер
30
Гайс
30
Гайс
7
Майер
30
Макс
3
Стафилидис
3
Стафилидис
30
Макс
16
Янкер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
16
Янкер
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
25
Бобадилья
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
13
Александр Маннингер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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