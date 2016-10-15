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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 15 октября 2016
Аугсбург
15.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
77'
Д. Байер
65'
Н. Бенталеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Замена
Т. Ридер
️️️️
Х. Алтынтоп
90'
+3
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Байер
90'
+1
87'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Д. Кор
️️️️
Г. Качар
87'
85'
Замена
М. Майер
️️️️
Й. Гайс
ГОЛ! 1:1!
Д. Байер
Пас отдал
Г. Качар
77'
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бенталеб
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
61'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Шепф
55'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
39'
27'
Желтая карточка
Й. Гайс
24'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Б. Эмболо
Желтая карточка
К. Стафилидис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Гойко Качар
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
27
Леон Горецка
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
7
Шмид
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
4-3-1-2
1
Ферманн
22
Настасич
5
Хеведес
27
Налдо
21
Баба
30
Гайс
6
Бенталеб
18
Шепф
27
Горецка
7
Эмболо
13
Чупо-Мотинг
7
Алтынтоп
23
Ридер
23
Ридер
7
Алтынтоп
20
Качар
31
Кор
31
Кор
20
Качар
10
Байер
30
Моравек
30
Моравек
10
Байер
30
Гайс
7
Майер
7
Майер
30
Гайс
18
Шепф
22
Коноплянка
22
Коноплянка
18
Шепф
7
Эмболо
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Эмболо
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
Главный тренер
Дирк Шустер
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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