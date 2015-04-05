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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 05 апреля 2015
Аугсбург
05.04.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Замена
Т. Матавж
️️️️
Т. Вернер
90'
84'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Майер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Фойлнер
79'
66'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
П. Хейбьерг
65'
Желтая карточка
Т. Вернер
55'
Желтая карточка
Д. Кор
46'
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
К. Фукс
34'
Желтая карточка
Ж. Матип
26'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
24'
15'
Замена
Д. Аого
️️️️
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Лерой Сане
ПВ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
3-5-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
30
Каюби
31
Кор
10
Байер
8
Фойлнер
17
Вернер
23
Хейбьерг
25
Бобадилья
4-1-2-1-2
1
Ферманн
22
Настасич
5
Хеведес
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
10
Барнетта
27
Горецка
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
23
Хейбьерг
21
Баба
21
Баба
23
Хейбьерг
8
Фойлнер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
8
Фойлнер
17
Вернер
9
Матавж
9
Матавж
17
Вернер
27
Горецка
3
Аого
3
Аого
27
Горецка
7
Майер
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Майер
28
Фукс
8
Фарфан
8
Фарфан
28
Фукс
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
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