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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Аугсбург
Шальке-04 - Аугсбург: обзор матча 12 марта 2017
Шальке-04
12.03.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
4'
Г. Бургшталлер
29'
Г. Бургшталлер
34'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Аугсбург
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Г. Бургшталлер
84'
Желтая карточка
Д. Аого
78'
77'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Д. Аого
️️️️
С. Колашинац
77'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Калиджиури
64'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
57'
45'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
40'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 3:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
С. Колашинац
34'
32'
Пенальти не реализован!
П. Верхаг
Желтая карточка
Б. Хеведес
31'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
78
Мориц Ляйтнер
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
22
Настасич
6
Керер
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
4-4-1-1
1
Хитц
7
Шмид
2
Верхаг
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
78
Ляйтнер
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
20
Калиджиури
18
Шепф
18
Шепф
20
Калиджиури
23
Колашинац
3
Аого
3
Аого
23
Колашинац
9
Бургшталлер
22
Коноплянка
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
7
Алтынтоп
30
Макс
30
Макс
7
Алтынтоп
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Шальке-04
Аугсбург
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Шальке-04 - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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