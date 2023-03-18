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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 18 марта 2023
Аугсбург
18.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
51'
А. Майер
90+1'
М. Бюлтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Шальке-04
90'
+3
Желтая карточка
М. Фрай
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
90'
+2
Желтая карточка
И. Кардона
90'
+1
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бюлтер
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Майер
85'
Желтая карточка
Р. Гикевич
78'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Реджбечай
74'
Замена
Д. Бельо
️️️️
М. Бериша
74'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Варгас
74'
68'
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
68'
Замена
С. Теродде
️️️️
К. Караман
63'
Желтая карточка
М. Йенц
63'
Замена
Т. Мор
️️️️
Х. Матрисиани
Желтая карточка
Р. Варгас
62'
Красная карточка
Э. Демирович
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
Э. Демирович
51'
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Бауэр
46'
35'
Замена
Р. Саласар
️️️️
Э. Баланта
12'
Желтая карточка
А. Крал
5'
Желтая карточка
Э. Баланта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
5
Том Краусс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
17
Родриго Саласар
АП
24
Сиди Сане
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Гикевич
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
20
Гумни
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Демирович
20
Бериша
4-2-1-1-2
1
Ферманн
41
Матрисиани
4
Йошида
4
Йенц
27
Брюннер
33
Крал
3
Баланта
5
Краусс
30
Бюлтер
19
Караман
9
Фрай
10
Майер
22
Педерсен
22
Педерсен
10
Майер
5
Бауэр
12
Вейга
12
Вейга
5
Бауэр
37
Реджбечай
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
37
Реджбечай
11
Варгас
7
Кардона
7
Кардона
11
Варгас
20
Бериша
9
Бельо
9
Бельо
20
Бериша
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
3
Баланта
17
Саласар
17
Саласар
3
Баланта
41
Матрисиани
7
Мор
7
Мор
41
Матрисиани
19
Караман
9
Теродде
9
Теродде
19
Караман
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
40
Томаш Коубек
ВР
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
24
Сиди Сане
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
24
Сиди Сане
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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